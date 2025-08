PAGANI. PIETRO SESSA ROMPE CON IL SINDACO DE PRISCO: “MI DIMETTO, E’ LONTANO DAL POPOLO”

“Il Sindaco di Pagani Lello De Prisco è, oramai, lontano dal Popolo.” E’ questa una delle motivazioni che, nella giornata di oggi, hanno spinto Pietro Sessa a rassegnare le dimissioni dall’incarico di Assessore Comunale di Pagani. Le scelte sono state indicate in una nota diffusa alla stampa.

Con profonda amarezza, rassegno le mie dimissioni dall’incarico di Assessore Comunale.

Questa decisione nasce da una sofferta ma lucida riflessione, maturata unitamente alla constatazione

del profondo distacco di questo Sindaco dal popolo. Ho sempre creduto che il buon governo parta

dall’ascolto della gente, dalle piazze, dalle strade, dalle esigenze reali dei cittadini.

È stato doloroso assistere all’allontanamento progressivo dalle persone, e ciò ha reso per me impossibile

continuare a svolgere il mio ruolo con coerenza e serenità.

A questo si aggiunge un profondo dispiacere per l’atteggiamento assunto dal Sindaco, che ha

progressivamente limitato il mio operato e cercato di ridimensionare il mio ruolo e la mia persona,

facendo venir meno quel rapporto di fiducia e collaborazione necessario per un’efficace azione

amministrativa.

Ringrazio sinceramente i cittadini che mi hanno onorato della loro fiducia, gli uffici comunali per la

collaborazione e tutti coloro che hanno condiviso con me il valore dell’impegno autentico.

Desidero tranquillizzare tutti: il mio impegno per la città non finirà qui. Continuerò a servire la comunità con lo stesso spirito, in umiltà, ma sotto una nuova forma che possa meglio rispecchiare i valori in cui

credo e la vicinanza alla nostra gente.