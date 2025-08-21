REGIONALI, NESSUN SUMMIT DI CENTRO DESTRA IN PUGLIA: TUTTO RINVIATO A SETTEMBRE

Più fonti di centrodestra assicurano che al momento non è in vista nei prossimi giorni un vertice fra i leader in Puglia, dove la premier Giorgia Meloni si trova in vacanza. Lo scorso anno Meloni e Matteo Salvini si incontrarono il 18 agosto nella masseria che ospitava la presidente del Consiglio, e alla riunione partecipò in collegamento telefonico anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani. Come spiegano dal suo staff, Salvini non ha mai né confermato né previsto presenze in Puglia nei prossimi giorni, né sono previste tappe nella regione, neppure per motivi personali o di vacanza.

