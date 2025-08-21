MODESTO DEL MASTRO (FDI): “GRAZIE A CIRCOLO CASAL VELINO PER GIORNATA TRA LA GENTE”

Mercoledì 20 agosto è stata una giornata molto importante per il Cilento. Il circolo di Fratelli d’Italia Casal Velino guidato da Nicola Botti ha organizzato un incontro al quale hanno partecipato attivisti e militanti.

“Desidero esprimere il mio più grande ringraziamento a Nicola per il suo impegno – dice Modesto Del Mastro, coordinatore Cilento Nord – è stata una bellissima giornata di democrazia. Grazie al vice ministro Edmondo Cirielli per la presenza e con lui l’onorevole Imma Vietri, l’eurodeputato Alberico Gambino, il presidente provinciale del partito Giuseppe Fabbricatore, il presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni Giuseppe Coccorullo ed il sindaco di Lustra Luigi Guerra”.

“Ovviamente ringrazio anche tutti gli altri presenti, esponenti del partito con diversi incarichi e ruoli. Abbiamo dato una lezione di democrazia partecipata e soprattutto abbiamo dimostrato di essere un partito in forte crescita. Guardare alle Regionali, oggi, diventa molto più facile”.