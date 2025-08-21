MONTECORVINO ROVELLA. NASCE UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA DOMENICA 24 AGOSTO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Come annunciato dal Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, tutte le frazioni del Centro dei Picentini, a partire da quest’anno, avranno il proprio centro per l’Infanzia. E cosi’ domenica 24 Agosto, a partire dalle 19:30, nella frazione Gauro, il primo cittadino D’Onofrio, insieme ai rappresentanti della sua amministrazione comunale, taglierà il nastro del nuovo Polo dell’Infanzia che, a partire dai primi giorni di settembre, sarà già a disposizione di tutte le famiglie del Comune di Montecorvino Rovella.

