REGIONE CAMPANIA. ASSESSORE SERLUCA: “PREOCCUPAZIONE PER CLASSIFICAZIONE COMUNI MONTANI”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Ho espresso forte preoccupazione per i criteri previsti dal DPCM attuativo della nuova Legge sulla Montagna, che rischiano di penalizzare gravemente la Campania, escludendo fino al 30% dei Comuni oggi riconosciuti come montani e riducendo risorse fondamentali per territori fragili.”

Lo scrive, in una nota stampa, Maria Carmela Serluca, Assessore Regionale all’Agricoltura. 

La montanità non può essere definita solo da altitudine e pendenza: servono parametri che tengano conto anche di fattori sociali ed economici come spopolamento, accesso ai servizi e marginalità.
Continueremo a far sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali,non permetteremo che criteri puramente tecnici cancellino il diritto dei nostri territori a essere riconosciuti e sostenuti.

Related Posts

Gennaio 23, 2026

ROBERTO CELANO (FI) INTERROGA IL PRESIDENTE FICO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI A SALERNO

Gennaio 23, 2026

REGIONE CAMPANIA. FIORELLA ZABATTA: “CON MIE DELEGHE PRESIDENTE FICO VALORIZZA SETTORI SPESSO DIMENTICATI”

Gennaio 22, 2026

SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “PIENA DISPONIBILITA’ SU OBIETTIVI ANNUNCIATI DA GIUNTA FICO”