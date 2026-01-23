REGIONE CAMPANIA. ASSESSORE SERLUCA: “PREOCCUPAZIONE PER CLASSIFICAZIONE COMUNI MONTANI”

“Ho espresso forte preoccupazione per i criteri previsti dal DPCM attuativo della nuova Legge sulla Montagna, che rischiano di penalizzare gravemente la Campania, escludendo fino al 30% dei Comuni oggi riconosciuti come montani e riducendo risorse fondamentali per territori fragili.”
Lo scrive, in una nota stampa, Maria Carmela Serluca, Assessore Regionale all’Agricoltura.
La montanità non può essere definita solo da altitudine e pendenza: servono parametri che tengano conto anche di fattori sociali ed economici come spopolamento, accesso ai servizi e marginalità.
Continueremo a far sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali,non permetteremo che criteri puramente tecnici cancellino il diritto dei nostri territori a essere riconosciuti e sostenuti.