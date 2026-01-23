ROBERTO CELANO (FI) INTERROGA IL PRESIDENTE FICO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI A SALERNO

Il Consigliere Regionale di Forza Italia Roberto Celano, con una interrogazione rivolta al Presidente della Regione Campania Roberto Fico, chiede chiarimenti sui finanziamenti che la Regione Campania avrebbe erogato al Comune di Salerno per gli impianti sportivi, tra cui lo Stadio Arechi.

In modo particolare Celano chiede al Presidente della Regione Campania di sapere “se e quali siano le risorse concretamente destinate alla copertura dei costi di circa 140milioni relativi al ripristino, alla riqualificazione e all’adeguamento dello Stadio Sportivo “Arechi”, così rassicurando i tifosi e l’intera Città sul buon esito dell’investimento e quali siano i tempi previsti per l’avvio dei lavori e per il completamento degli interventi in oggetto.