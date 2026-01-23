LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “MOZIONE SULLA LEGGE NAZIONALE SUI COMUNI MONTANI”

“Questa mattina in Consiglio regionale ho depositato una mozione sulla Legge nazionale sulla Montagna.
Dalle bozze dello schema di DPCM attuativo emergono criteri che, se confermati, potrebbero determinare l’esclusione fino al 30% dei Comuni attualmente classificati come montani, con ricadute particolarmente critiche per la Campania.”
Lo annuncia il Consigliere Regionale del Gruppo A Testa Alta Luca Cascone.
Una scelta che rischia di sottrarre risorse e opportunità a territori già colpiti da spopolamento, isolamento, carenza di servizi e fragilità infrastrutturali.
Con questa mozione chiedo alla Giunta Regionale della Campania e al Presidente Fico di intervenire ora, prima dell’adozione definitiva del DPCM, per:
– difendere i Comuni montani campani;
– chiedere criteri più equi e aderenti alla realtà dei territori;
– garantire coerenza con le politiche regionali già avviate contro lo spopolamento.