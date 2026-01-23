COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE VERIFICA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Ieri mattina, il Sindaco Francesco Squillante, ha effettuato un sopralluogo tecnico-operativo insieme ai tecnici e al presidente del Consorzio di Bonifica, Mario Rosario D’Angelo, volto a garantire la manutenzione del territorio e la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.

Verifica dello stato dei corsi d’acqua e dei canali di scolo, con controllo di regolarità del deflusso e dell’eventuale presenza di occlusioni o depositi.

Un lavoro di monitoraggio e coordinamento tra Comune di Sarno e Consorzio di Bonifica per un’attività di fondamentale importanza finalizzata alla tutela del suolo e alla sicurezza delle aree urbanizzate e agricole.

