REGIONE CAMPANIA. CENTRO DESTRA FERMO AL PALO: NON C’E’ ANCORA IL SUCCESSORE DI CALDORO

Dal mese di Febbraio ad oggi, nessuna riunione, nessun confronto, per la sostituzione di Stefano Caldoro quale capo dell’opposizione di centro destra all’interno del Consiglio Regionale della Campania. La coalizione è ferma al palo, cristallizzata alla situazione successiva alle dimissioni dell’ex Presidente della Regione Campania: troppe le fibrillazioni interne al centro destra della Regione Campania per affrontare un tema che, seppure di natura formale, in un modo o nell’altro puo’ anche incidere sugli equilibri sottili che tengono in piedi il cartello dei partiti composto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Al momento, dunque, non c’è all’ordine del giorno nessuna riunione tra i partiti del Centro Destra all’interno del Consiglio Regionale della Campania dove, almeno sulla carta, Stefano Caldoro continua ad essere il capo dell’opposizione, pur non sedendo piu’, dallo scorso Febbraio, all’interno dell’aula.

