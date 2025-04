DEAFORM PRESENTA I PIANI DI FINANZIAMENTO PER NUOVE ASSUNZIONI

“Siamo già pronti con i progetti per la partecipazione al Bando destinato alle aziende già aderenti a Fondimpresa, per la riqualificazione e formazione di personale da assumere a tempo indeterminato”. Daniele Camicia, Ceo di Deaform, azienda leader nel settore della formazione professionale, guarda al prossimo obiettivo del Bando, finanziato con 20 milioni di euro, che si aprirà dal prossimo 21 Maggio. “Si tratta di un importante Piano”, sottolinea Daniele Camicia, “che punta a finanziare quelle Aziende che sono intenzionate, per ragioni di mercato, a procedere a nuove assunzioni di profili professionali di difficile individuazione nel mondo del lavoro. E’ proprio per questo che il progetto si preoccupa di finanziare la formazione o la riqualificazione di disoccupati o di inoccupati da inserire, in tempi rapidi, all’interno dei cicli produttivi. Anche in questo caso, per ogni azienda, sarà fondamentale affidarsi alla consulenza di una società di formazione, in grado di elaborare un progetto calzante alle esigenze aziendali.”

