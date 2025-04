REGIONALI 2025. FORZA ITALIA, LISTA QUASI PRONTA: DA CICCONE A CELANO, DA PELLEGRINO AD ALIBERTI

Prima l’appuntamento con la convention di Valencia, in programma il 28 Aprile, per il Partito Popolare Europeo, poi, per Fulvio Martusciello si tornerà al lavoro sui territori, anche e soprattutto in vista della prossima scadenza per le Regionali in Campania. In Provincia di Salerno la lista degli azzurri è, praticamente, pronta con i nomi dell’attuale Coordinatore Provinciale Roberto Celano, di Lello Ciccone, dell’imprenditore del settore farmaceutico di Bellizzi Nicola Pellegrino e di un nome che sarà espresso, direttamente, dal Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Per il completamento della lista di Forza Italia in Provincia di Salerno manca, davvero, i dettagli e poi, già prima dell’estate, si darà il via alla vera e propria campagna elettorale sui territori.

