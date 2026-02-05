REGIONE CAMPANIA. CORRADO MATERA (PD) ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO

La II Commissione consiliare permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:
Presidente: Corrado Matera (Pd);
Vice presidente: Pietro Smarrazzo (Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro);
Segretario: Roberto Celano (PPE-Forza Italia).
“Il Bilancio regionale è molto importante in una nuova fase nuova rispetto al passato e con un nuovo Consiglio regionale, lo affronterò con grande senso di responsabilità ed è molto importante che ci sia condivisione tra tutti noi per raggiungere insieme i migliori obiettivi” ha detto il Presidente Matera.
La II Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti consiglieri:
Corrado Matera (Partito Democratico)
Francesco Picarone (Partito Democratico)
Giorgio Zinno (Partito Democratico)
Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle)
Ciro Bonajuto (Casa Riformista Italia Viva – Noi di Centro)
Gennaro Oliviero (A Testa Alta)
Andrea Volpe (Avanti Campania PSI)
Davide D’Errico (Roberto Fico Presidente)
Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)
Gennaro Sangiuliano (Fratelli d’Italia).
Vincenzo Santangelo (Fratelli d’Italia)
Roberto Celano (PPE – Forza Italia)
Massimo Pelliccia (PPE – Forza Italia)
Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)
Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR)