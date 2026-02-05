REGIONE CAMPANIA. PRIMA COMMISSIONE: CIRO BUONAJUTO (CASA RIFORMISTA) ELETTO PRESIDENTE

La I Commissione consiliare permanente (Affari istituzionali – Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto, all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:

Presidente: Ciro Buonajuto (Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro);

Vice presidente: Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente);

Segretario: Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati-Lista Cirielli-ECR).

“Ringrazio tutti i Colleghi Consiglieri – ha detto il Presidente Ciro Buonajuto – , sono consapevole del ruolo che andrò a ricoprire che ricoprirò con orgoglio e con senso di responsabilità, insieme con tutti voi”.

La I Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:

Carmela Fiola (PD),

Corrado Matera (PD);

Francesca Amirante (PD)

Elena Vignati (M5S)

Ciro Bonajuto Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro)

Lucia Fortini (A Testa Alta)

Andrea Volpe (Avanti Campania PSI)

Davide D’Errico (Roberto Fico Presidente)

Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra)

Ettore Zecchino (FDI)

Raffaele Maria Pisacane (FDI)

Giovanni Zannini (PPE – FI)

Livio Petitto (PPE – FI)

Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)

Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR)