REGIONE CAMPANIA. DAL CONSIGLIO OK A DELIBERA PER REFERENDUM ABROGATIVO SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Con un voto a maggioranza, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la delibera con la quale chiede la abrogazione della Legge sull’Autonomia Differenziata, attraverso un referendum ordinario che, con ogni probabilità, si terrà nel mese di aprile del 2025. Mentre si è avviata la raccolta delle firme sul quesito referendario, la Regione Campania, per volontà precisa del Presidente De Luca, è stata la prima a discutere ed approvare la delibera che, nei prossimi giorni, sarà approvata anche dall’Emilia Romagna, dalla Puglia, dalla Toscana e dalla Sardegna, le regioni a guida centro sinistra. Il voto favorevole dei Consigli Regionali, tra l’altro, renderà superflua la raccolta delle firme che, anche per motivi politici, sarà portata avanti dalla forze politiche di centro sinistra che, nei giorni scorsi, a Roma, in Cassazione, hanno depositato il quesito referendario sulla legge per l’Autonomia Differenziata.

