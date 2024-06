REGIONE CAMPANIA. DE LUCA CONGELA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE: TROPPI MAL DI PANCIA

Non se ne fa piu’ nulla, almeno per il momento. La nuova Legge Elettorale Regionale, che avrebbe dovuto azzerare i due mandati per il Presidente De Luca, introducendo una serie di novità, tra cui la soglia di sbarramento al 3% per accedere alla distribuzione dei seggi, per il momento finisce nel congelatore della politica regionale. Troppi i dubbi, le perplessità ma soprattutto i mal di pancia all’interno dell’ampia e variegata maggioranza che sostiene De Luca in Consiglio Regionale: meglio non provocare reazioni, soprattutto in una fase delicata, come quella attuale, nella quale il Presidente della Regione Campania è impegnato nella difficile opera di ricucitura con la Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Insomma, lasciamo le cose come stanno, tanto c’è tempo, in caso di necessità, per intervenire.

