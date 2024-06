FORZA ITALIA. TUTTI IN ATTESA DEI PRIMI NOMI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE IN PROVINCIA DI SALERNO

Quali saranno i primo nomi che Fulvio Martusciello, Coordinatore Regionale di Forza Italia, potrebbe fare oggi, a Salerno, in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania ? Cresce l’attesa, negli ambienti azzurri del Salernitano, che puntano alle prossime regionali per cancellare il dato negativo del 2020 ma anche per confermare il trend di crescita che, alle Europee, il partito di Antonio Tajani, ha fatto registrare su tutto il territorio. Pare, intanto, che anche la riorganizzazione del partito andrà avanti, con alcune novità nell’organigramma provinciale di Forza Italia Salerno che, già oggi, potrebbero essere ufficializzate da Fulvio Martusciello, impegnato tra il territorio della Campania ed il prestigioso ruolo di capodelegazione di Forza Italia all’interno del Parlamento Europeo.

