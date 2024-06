AVELLINO. PER IL PARTITO DEMOCRATICO, DOPO IL FLOP BALLOTTAGGIO, E’ IL MOMENTO DEL CAMBIAMENTO

Il Pd della Provincia di Avellino si lecca le ferite e medita anche su di una rivoluzione, anche in vista della prossima tornata elettorale. Il terzo ballottaggio consecutivo, perso dal Partito Democratico nel Comune capoluogo, non è frutto del caso ma di una classe dirigente troppo impegnata a guardarsi l’ombellico e poco attenta a quelle che sono le reali esigenze dei territori. Guerra di posizioni e difesa delle rendite attuali: difetti che richiedono, oggi come oggi, un cambio di passo perchè le Regionali, che sono dietro l’angolo, con la candidatura di De Luca o meno, richiedono un allargamento degli orizzonti, spazi aperti a chi, nel corso dell’ultima tornata elettorale, ha mostrato di avere consenso e territorio.

