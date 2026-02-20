REGIONE CAMPANIA. DE LUCA CONTRO FICO: “ALLA REGIONE NON E’ ARRIVATO IL MESSIA”

“Mi è stata segnalata una delibera che riguarda le società partecipate. Abbiamo assistito un a truffa comunicativa. Ci hanno detto che è arrivato il Messia ma non è cambiato nulla”. Lo ha detto l’ex presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della decisione della giunta Fico sulle ‘partecipate’. Per De Luca, che ha lamentato il fatto che la decisione sia stata anticipata da alcuni giornali, rispetto al passato “non è cambiato nulla”. “Demagogia pura”, ha proseguito De Luca parlando della decisione assunta sulla governance delle stesse Partecipate definendo “peggiorative” alcune scelte fatte. “Al momento vedo solo propaganda ma mai una cosa concreta”, ha rilanciato dicendosi pronto a fare “un confronto pubblico visto che noi abbiamo buttato il sangue per risanare queste società”.

Share on: WhatsApp