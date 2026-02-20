COMUNE DI PAGANI. FORZA ITALIA GIOVANI RIPARTE DAL NOME DI NICOLA BASELICE

La città di Pagani guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. È ufficiale la nomina di Nicola Baselice a Segretario Cittadino di Forza Italia Giovani, un incarico di prestigio e responsabilità che segna l’inizio di una nuova fase per il movimento giovanile sul territorio.

La designazione, formalizzata dal Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, Francesco Della Rocca, rappresenta una scelta che unisce radicamento territoriale, preparazione e visione politica. Nicola Baselice, giovane laureando, figlio della nostra terra, nato e cresciuto nel centro storico di Pagani, incarna quel legame autentico con la comunità che è la base di ogni progetto politico serio e credibile.

«Si tratta di un incarico di grande responsabilità e rilevanza – si legge nella comunicazione ufficiale – che sono certo saprai interpretare con competenza, dedizione e spirito di servizio, offrendo un contributo concreto e qualificato alla crescita del territorio». Parole che sottolineano la fiducia riposta in una nuova generazione pronta a mettersi al servizio della città con entusiasmo, passione e senso delle istituzioni.

La nomina di Baselice non è soltanto un riconoscimento personale, ma un segnale politico chiaro: investire sui giovani significa investire sul futuro. In una fase storica in cui la partecipazione attiva delle nuove generazioni diventa fondamentale, Forza Italia Giovani a Pagani sceglie di valorizzare competenze, radici e visione.

A nome dell’intero coordinamento cittadino di Forza Italia, il Commissario cittadino Dott. Pietro Sessa ha voluto esprimere un messaggio di stima e incoraggiamento:

«A Nicola rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per questo importante incarico. Sono certo che saprà rappresentare con equilibrio, determinazione e passione le istanze dei giovani paganesi, contribuendo a rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio. La nostra comunità ha bisogno di energie nuove, idee chiare e spirito di servizio».

Il coordinamento cittadino si stringe attorno al nuovo Segretario con convinzione e orgoglio, consapevole che il rilancio politico passa anche dalla capacità di formare una classe dirigente giovane, preparata e profondamente legata alla propria città.

Per Pagani si apre così una stagione di impegno e partecipazione, nella quale i giovani non saranno semplici spettatori, ma protagonisti responsabili del cambiamento.