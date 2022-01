REGIONE CAMPANIA. MARTEDI’ 11 GENNAIO SI VOTANO I DELEGATI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Alla fine, nel corso della riunione dei Capigruppo in Consiglio Regionale, è stata fissata la data per la votazione dei tre delegati del Consiglio Regionale della Campania che, dal 24 gennaio, parteciperanno al voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La data fissata è quella di Martedi’ 11 Gennaio, a partire dalle 10:30, con una seduta del Consiglio Regionale che sarà preceduta da una serie di riunioni, non solo a Napoli ma anche a Roma: scontate le indicazioni per il Presidente De Luca e per il Presidente del Consiglio Oliviero, il punto ancora poco chiaro è quale opposizione sarà rappresentata a Roma, il Centro Destra oppure il Movimento 5 Stelle. I numeri, allo stato, dicono Centro Destra e quindi Stefano Caldoro ma la maggioranza potrebbe anche interferire nella votazione spostando l’asse sul Movimento 5 Stelle e, dunque, sul nome di Valeria Ciarambino.

agendapolitica@libero.it