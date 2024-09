RENZI E DE LUCA A NAPOLI IL 18 SETTEMBRE. AZIONE, INTANTO, CHIEDE UN ASSESSORE IN GIUNTA

Matteo Renzi e Vincenzo De Luca, insieme, a Napoli, il prossimo 18 Settembre, all’interno dell’Aula Nassirya del Consiglio Regionale, per discutere dell’Autonomia Differenziata. L’incontro, rinviato ad Agosto, arriva proprio alla ripresa dell’attività politica con i temi del Campo Largo e del Terzo Mandato che terranno banco nel confronto tra il Presidente della Regione ed il leader di Italia Viva. Intanto, rimanendo all’interno dell’area centrista, in Consiglio Regionale, Azione, attraverso il suo Coordinatore Regionale Luigi Bosco continua a chiedere a De Luca un segnale forte per rinsaldare l’alleanza politica, anche in vista della prossima tornata per le Regionali 2025: un assessore nella Giunta che, dal 2020, non è stata modificata, nonostante alcuni cambiamenti negli assetti politici del Consiglio. La risposta, per il momento, non è arrivata ma una prima presa di posizione da parte del partito di Carlo Calenda potrebbe arrivare nel corso del prossimo consiglio regionale, in programma per venerdi’ 6 Settembre.

