IL SENATORE SILVESTRO (FORZA ITALIA) ANNUNCIA IL SOSTEGNO A MANFREDI PER LA PRESIDENZA ANCI

C’è anche Forza Italia nella coalizione politica che, a Novembre del 2024, a Torino, sosterrà la candidatura a Presidente dell’Anci di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli ed esponente del Partito Democratico. Lo ha annunciato il Senatore del partito degli azzurri Franco Silvestro. Una dichiarazione che contrasta, e non di poco, con la linea politica che sta portando avanti il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello che, proprio nei confronti di Manfredi, non ha mai risparmiato critiche, arrivando, addirittura, ad avviare con ampio anticipo la campagna elettorale per le Comunali di Napoli.

C’è qualcosa che non funziona nella comunicazione interna di Forza Italia in Campania ? Evidentemente si. O, forse, c’è qualcuno che prova a ritagliarsi qualche spazio di visibilità politica, anche a costo ed a rischio di contraddire la linea del partito.