RIESAME ALFIERI. UDIENZA RINVIATA AL PROSSIMO 28 OTTOBRE SU RICHIESTA DELLA DIFESA

E’ stata rinviata, su richiesta degli avvocati difensori di Franco Alfieri, l’udienza, fissata per la giornata di oggi, dinanzi ai magistrati del Tribunale del Riesame, per la discussione del ricorso presentato contro l’ordinanza di custodia cautelare che, dallo scorso 3 Ottobre, vede il Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco del Comune di Capaccio agli arresti in carcere.

Secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione, la richiesta di rinvio, con la nuova udienza già fissata al prossimo 28 Ottobre, sarebbe basata sulla necessità di valutare al meglio la copiosa documentazione collegata all’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta.