RINVIO ELEZIONI REGIONALI. GOVERNATORI DIVISI: “IPOTESI MOLTO DIFFICILE”

“Ci siamo divisi sul fatto di prendere – tutti e cinque i presidenti chiamati al voto – una posizione univoca da rivolgere alla presidenza del Consiglio per un decreto nazionale sul rinvio ad aprile. Non è stata quindi presa nessuna posizione formale da parte della Conferenza”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in merito alla richiesta del governatore campano Vincenzo De Luca, di un breve rinvio delle elezioni regionali. “C’è stata – ha spiegato Giani – una franca discussione all’interno della Conferenza, alcune delle Regioni che sono chiamate al voto chiedevano un rinvio delle elezioni al prossimo aprile, probabilmente connesso a una discussione più approfondita sul terzo mandato”, che è stato invece motivato da questioni di approvazione di bilancio. “Vedo il rinvio davvero problematico e difficile, un po’ come per il terzo mandato”.

