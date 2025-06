CAVA DE’ TIRRENI. PARTE L’AVVENUTURA DI ADESSO CAVA VERSO LE COMUNALI 2026

Uscita pubblica, nella serata di ieri, a Cava de’ Tirreni, per Adesso Cava, il movimento civico che si propone come guida politica per le prossime elezioni amministrative del centro metelliano, nella primavera del 2026. Un percorso ancora lungo che, pero’, potrebbe essere piu’ veloce in caso di dimissioni dell’attuale primo cittadino Vincenzo Servalli che spalancherebbero le porte ad un commissariamento, con la politica costretta a fare campagna elettorale fuori dal Palazzo.

Tanti i rappresentanti della politica di Cava de’ Tirreni che hanno preso parte all’evento di Adesso Cava con l’avvocato Fabio Siani che, in questa prima fase, è stato indicato come l’uomo in grado di fare la sintesi tra le diverse sensibilità che compongono il movimento civico.