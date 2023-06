RISPUNTA IL GENERALE FIGLIUOLO: DAI VACCINI ALLA RICOSTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA

Rieccolo. L’alpino piu’ famoso degli ultimi decenni, dopo l’esperienza di Commissario per l’emergenza Covid con il Governo Monti rispunta dall’esecutivo di Giorgia Meloni con la nomina a Commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna, dopo i devastanti effetti della pioggia del mese di Maggio.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato il via libera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana recentemente colpiti dagli eventi alluvionali.