NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “AGRO, DISAGI IN VIA ORTA LONGA. INTERVENGA LA PROVINCIA”

Da qui – ma lo farò anche personalmente – voglio pubblicamente invitare il Presidente Franco Alfieri e tutti i Consiglieri provinciali di maggioranza e opposizione dell’Agro nocerino a venire con me sul posto, alla presenza dei Sindaci di Angri, San Marzano e Sant’Egidio, per verificare personalmente queste condizioni vergognose. A tutti chiedo un impegno immediato per dare una risposta a una comunità di cittadini che, sia con la pioggia che col sole, non riescono a vivere tranquilli.