ROBERTO CELANO (FI): “DE LUCA ? NON E’ INSOSTITUIBILE. SENZA DI LUI OPERE PUBBLICHE PIU’ VELOCI”

“La reazione scomposta del Presidente De Luca, dopo la bocciatura dell’emendamento sul terzo mandato, dimostra quanto sia attaccato al potere più che alla missione istituzionale. È evidente che l’attuale governatore della Campania stia vivendo la fine del suo ciclo politico come un dramma personale, anziché come un naturale avvicendamento democratico.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

“Ogni amministrazione, è noto, lascia in eredità opere non ancora completate. Ma il vero problema, in Campania, è che troppe di queste sono rimaste bloccate o rallentate proprio a causa di un sistema accentratore e poco trasparente che ha caratterizzato la gestione De Luca.”

“Senza De Luca, siamo convinti che molte di queste opere avrebbero tempi di realizzazione più rapidi, meno ostacoli burocratici e maggiore efficienza. La Campania non può più permettersi un presidente che antepone la sua permanenza in carica al bene comune. Non è con le proroghe e gli escamotage istituzionali che si garantisce la continuità, ma con una classe dirigente seria, preparata e rispettosa delle regole democratiche.”

“Il futuro della nostra regione non si ferma con l’uscita di scena di un uomo solo al comando. Anzi, è proprio da quel momento che può iniziare una fase nuova, fatta di concretezza, rispetto delle istituzioni e vera attenzione per i territori.