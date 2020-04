ROBERTO CELANO (FI): “TUTTI CON IL DOTTORE GRECO, HA SUBITO UNA VERA EPURAZIONE”

Tutto il personale sanitario è al fianco del dott. LUIGI GRECO, ritenendolo il MIGLIORE. Il dott. Greco ha subito una “epurazione” vergognosa per aver espresso opinioni tecniche ed, a quanto.pare, largamente condivise tra gli operatori sanitari, sulle scellerate scelte organittative della sanità campana, a suo parere più sensibili a logiche “CLIENTELARI” che all’interesse dei cittadini.

Lo dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Noi siamo con il dott. Greco, come presumibilmente tutti i salernitani che hanno a cuore l’interesse comune e non debbono piegarsi per qualche miserevole ragione alle LOGICHE DEL SISTEMA!