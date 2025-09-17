ROBERTO FICO GETTA ACQUA SUL FUOCO: “CON DE LUCA UN RAPPORTO TRANQUILLO”

Con Vincenzo De Luca “c’è un rapporto tranquillo, non ci siamo visti ma stiamo lavorando con la coalizione senza nessun problema”. Lo dice l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, alla prima uscita a Napoli dopo la presentazione della sua candidatura alla presidenza della Regione Campania come rappresentante del centrosinistra. A chi gli chiede se sta immaginando un programma che sia in continuità con quello messo in campo dal governatore in carica, Vincenzo De Luca, nei suoi 10 anni di mandato, Fico spiega: “Sviluppiamo il programma in coalizione ed è quello che poi adotteremo alla Regione”.

