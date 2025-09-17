REGIONALI IN CAMPANIA. LE ASSOCIAZIONI GIOVANI CENTRO SINISTRA: “APPOGGIAMO ROBERTO FICO”

Le associazioni giovanili dei partiti della coalizione di centrosinistra in Campania, insieme alle associazioni studentesche e culturali, si sono riunite a Napoli in un incontro con l’obiettivo di elaborare proposte concrete da presentare al candidato presidente della Campania Roberto Fico. I giovani del campo progressista e riformista, si legge in una nota, hanno espresso “un sostegno convinto alla sua candidatura, riconoscendo in Fico una figura onesta, capace e sempre aperta al dialogo. Per loro rappresenta il candidato ideale per dare forza e gambe all’Agenda Giovani, un programma che mette al centro le nuove generazioni”. “Mentre gran parte del dibattito politico si concentra altrove – spiegano – i giovani dimostrano la capacità di trovare unità su temi e proposte condivise, lanciando un segnale forte e chiaro: è possibile costruire un futuro partendo dall’ascolto e dalla partecipazione dal basso”.

L’incontro ha segnato la nascita del “Modello Campania”, un progetto “che parte dal Sud – spiegano – con l’ambizione di diventare un esempio per tutte le regioni del paese, valorizzando la voce dei giovani e la loro energia come motore di innovazione sociale e politica. Questo appuntamento è soltanto il primo di una serie di incontri che continueranno a coinvolgere chiunque condivida i valori del progressismo, della giustizia sociale e della partecipazione democratica, offrendo spazi di impegno e costruzione collettiva”. Alla riunione hanno partecipato i Network Giovani Campania, i Giovani Democratici Napoli, l’Unione Giovani di Sinistra Campania, i Giovani Europeisti Verdi Campania, i Giovani Casa Riformista per la Campania, la Federazione dei Giovani Socialisti della Campania, i Giovani di +Europa Campania, Cittadinanza Attiva e la Rete Giovani.

