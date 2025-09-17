IL PD SI COSTITUIRA’ PARTE CIVILE NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Il Partito Democratico presenterà istanza di costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo”. Così in una nota l’ufficio stampa del Partito Democratico”. “Il Partito Democratico continuerà ad onorare la memoria di Angelo Vassallo e a sostenere la sua battaglia per la legalità, la trasparenza e contro ogni forma di criminalità organizzata. Saremo al fianco della comunità di Pollica e della famiglia Vassallo per ribadire con forza che l’impegno contro le mafie e la corruzione e la ricerca della verità sull’omicidio Vassallo restano una priorità assoluta della nostra azione politica”, conclude la nota.

Related Posts

Settembre 17, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. LE ASSOCIAZIONI GIOVANI CENTRO SINISTRA: “APPOGGIAMO ROBERTO FICO”

Settembre 17, 2025

FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “CENTRO DESTRA COME ESERCITO CARLO MAGNO, ATTENDE SEGNALE”

Settembre 17, 2025

ANTONIO VASSALLO SCRIVE AL PD: “COSTITUITEVI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PER LA MORTE DI MIO PADRE”