SALERNO. IL BRACCIO DI SAN MATTEO IN VISITA NELLA SEDE DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI

È attesa domani, giovedì 18 settembre, alle ore 17, la visita del Braccio di San Matteo presso la sede di Salerno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in via Roma 39. La rituale benedizione con la Reliquia del Santo Patrono, impartita dal Parroco della Cattedrale don Felice Moliterno, rientra nel programma dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono e Protettore di Salerno nonché patrono dei commercialisti che si uniscono ogni anno con grande slancio alle celebrazioni.

Archiviato il proprio tradizionale evento “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel sociale” svoltosi la scorsa settimana e che ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi – che ha rimarcato nei suoi saluti di apertura al convegno come il “richiamo a San Matteo esprime il senso profondo del vostro lavoro” – i professionisti salernitani sono pronti ad accogliere la ‘carezza’ del Santo e a riunirsi nella sua parola.