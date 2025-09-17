FRANCO PICARONE (PD): “DOBBIAMO VINCERE E VINCERE BENE PER RIPARTIRE CON LAVORO PER LA CAMPANIA”

Franco Picarone, finalmente c’è la data delle elezioni. Puo’ iniziare la campagna elettorale?

“Aggiungo in un clima di grande serenità, con il chiaro obiettivo di proseguire il percorso politico degli ultimi 10 anni, nello spirito di una condivisione di valori e di progetti. Il Presidente De Luca lascia a tutta la Regione Campania una importante eredità di concretezza amministrativa, di visione politica e di attenzione per i territori. E’ questo il solco nel quale continuare”.

Anche nel Pd è tornato il sereno ?

“Non poteva essere altrimenti. Il Partito Democratico è una grande forza di governo e, seppure con diverse sensibilità, riesce sempre a trovare la migliore sintesi per le comunità. Basta guardare alle sintesi raggiunte un po’ in tutte le regioni, senza dimenticare l’enorme lavoro di ascolto e di composizione che ha portato alla candidatura unica ed unitaria dell’Onorevole Piero De Luca alla Segreteria Regionale del Pd in Campania”.

Le Regionali hanno una valenza politica ?

“Certo e saranno un primo obiettivo da raggiungere nella marcia verso le Politiche del 2027 che porteranno, di sicuro, il Pd e l’intero centro sinistra alla guida del Paese. Intanto, in Campania, dobbiamo vincere e vincere bene, poi ripartire immediatamente con il lavoro per famiglie, imprese e fasce deboli per continuare a garantire risultati e concretezza amministrativa anche con la coalizione di centro sinistra che si amplia a nuove forze progressiste.