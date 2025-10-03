ROBERTO FICO (M5S): “TUTTA L’ITALIA E’ IN PIAZZA PER FERMARE IL GENOCIDIO”

“Tutta l’Italia oggi è in piazza per chiedere al nostro governo di fare la sua parte. Per chiedere all’Occidente di alzare la voce e agire con tutti gli strumenti della diplomazia per fermare lo sterminio di un intero popolo. È necessario un embargo immediato e bloccare l’azione criminale del governo Netanyahu”. Lo scrive sui social Roberto Fico, candidato presidente della coalizione progressista in Campania.

“Eppure in queste ore chi governa l’Italia pensa solo ad attaccare i volontari della Flotilla, che ha fatto di tutto per aprire un canale umanitario con la martoriata popolazione di Gaza. E a prendersela con chi sciopera e manifesta. L’Italia però non abbassa la testa. Continueremo a manifestare, a far sentire la nostra voce, a fare il possibile per sostenere il popolo palestinese. Perché vogliamo una Palestina libera”, conclude.

