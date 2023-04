ROBERTO TUORTO (BANCO ALIMENTARE CAMPANIA): “DA SETTEMBRE SITUAZIONE ANCORA PIU’ DIFFICILE”

Si respira una certa preoccupazione all’interno della sede del Banco Alimentare Campania di Mercato San Severino dove il Direttore Roberto Tuorto risponde, senza sosta, alle telefonate che arrivano da tantissimi comuni della Campania, con i settori del Servizi Sociali già in allarme per quello che accadrà a partire dal prossimo mese di Settembre.

“Il taglio al Reddito di Cittadinanza”, ci dice Tuorto, “scatterà proprio nel mese di settembre e per tante famiglie della nostra Regione sarà difficile anche mettere insieme il pranzo e la cena in una giornata. Senza voler entrare nel merito del provvedimento – il Banco Alimentare non fa politica ma presta assistenza – siamo dinanzi all’ennesima emergenza per la quale i Comuni chiedono il sostegno della nostra struttura.” Possibile quantificare il nuovo problema sociale ? “Difficile dare i numeri prima che tutto accada ma basta immaginare che, da settembre, i titolari del reddito di cittadinanza si troveranno accreditati, al massimo, 350 euro, mentre fino ad un mese prima percepivano dai 700 fino ai 1.200 euro. E’ chiaro che la nostra Regione, piu’ delle altre, pagherà in termini sociali, questa novità e noi, come Banco Alimentare, dobbiamo farci trovare pronti, come già accaduto in altre circostanze”.