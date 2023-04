BARONISSI. ANNA PETTA: “IL 25 APRILE, COSTITUZIONE FIGLIA DELL’ANTIFASCISMO”

Il Comune di Baronissi ha partecipato, questa mattina, a Salerno, alle iniziative, organizzate dalla Prefettura, per ricordare il 25 Aprile. A rappresentare il Comune della Valle dell’Irno il Vice Sindaco Anna Petta.

“Questa mattina” scrive Anna Petta, ” ho rappresentato il Comune di Baronissi alla cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno per il il 78esimo anniversario della Liberazione . Come ha ricordato il Presidente Mattarella non bisogna dimenticare che la stessa Costituzione è figlia della lotta antifascista. Viva la democrazia! Viva la libertà !”