SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “BILANCIO 2023 ANCORA DA APPROVARE. COSA SI ASPETTA?”

“Che cosa aspetta, la Giunta del Sindaco Pro Tempore di Solofra, ad approvare il Bilancio di Previsione 2023 ed a portarlo in Consiglio Comunale ? Come mai, a fine Aprile, ovvero dopo un terzo di anno già trascorso, gli amministratori che si definiscono competenti non hanno ancora redatto il loro primo bilancio di Previsione, costringendo l’amministrazione comunale a lavorare in dodicesimi e limitando la capacità di spesa del Comune ?”

E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale di Solofra Libera Antonello D’Urso.

“Da Consigliere Comunale prima e da cittadino poi, sono seriamente preoccupato da questo clamoroso ritardo che segna il fallimento di una maggioranza divisa su tutto, ma unita solo nella necessità di aumentare le proprie indennità, mentre c’è una città che attende interventi urgenti in ogni settore. Mi auguro che questo intervento velocizzi il lavoro della Giunta del “lento fare”, anche perchè in Consiglio Comunale spiegheremo, analizzando il Bilancio di Previsione 2023, tutte le incongruenze di una amministrazione tenuta assieme, a meno di un anno dal voto, solo dalla paura di dover tornare a casa.”