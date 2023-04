Anche il parlamentare salernitano di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari, questa mattina, in piazza, per celebrare il 25 Aprile, partecipando alle diverse iniziative organizzate in città. Tra queste anche quella con la partecipazione di Luciana Castellina.

“Questo 25 aprile” scrive Franco Mari, ” è quanto mai denso di motivazioni. Continueremo a parlarne e a fare ogni sforzo per non disperderne il significato. E io ho un motivo in più per conservarlo nella memoria.”