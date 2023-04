SAN VALENTINO TORIO. L’AMMINISTRAZIONE STRIANESE IN PIAZZA PER IL 25 APRILE

Festeggiare questa ricorrenza sia di monito ed esempio per chi, a tutti i livelli, possa essere responsabile di politiche di pace, di solidarieta’ e di cooperazione.

Ricordare il sacrificio di militari e civili, partigiani e resistenti ed alleati dell’ Italia nel secondo conflitto mondiale, e’ fondamentale per guardare ad un futuro di pace in Italia, in Europa e nel Mondo.