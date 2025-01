ROBERTO VANNACCI CHIUDE AL TERZO MANDATO: “DOPO 10 ANNI GIUSTO DARE SPAZIO AD ALTRI”

Da Vietri Sul Mare, in provincia di Salerno, l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, che ha messo in campo il suo movimento politico IL MONDO AL CONTRARIO, rilascia alcune dichiarazioni sulle prossime elezioni regionali in Campania, a cominciare dalla questione del terzo mandato di De Luca.

“Sul terzo mandato si è discusso tanto ma non dovete chiedere a me, perché non sono io a decidere questa procedura. La mia opinione personale è che un doppio mandato, vale a dire dieci anni di governo, è un periodo sufficiente, anche per dare poi la possibilità ad altre persone, magari appartenenti alla stessa compagine politica, di far vedere quelle che sono le proprie capacità. Ovviamente con questo non voglio influenzare quelle che sono le decisioni che verranno prese in tal senso”. Lo ha detto Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, intervenuto questo pomeriggio a Vietri sul Mare (Salerno) ad una manifestazione promossa dal comitato “Il Mondo al Contrario”. Alle regionali, ha proseguito, “certamente la Lega ci sarà e insieme a tutti i dirigenti del partito e in primis al ministro Salvini decideremo quali saranno le procedure per essere più incisivi e influenti”. E a proposito delle “liste civiche nelle prossime elezioni, vedremo insieme come garantire il migliore risultato con il minimo sforzo”.