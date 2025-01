BARONISSI. ESTER SAPERE: “IL 2025 SARA’ UN IMPORTANTE PER TUTTA LA NOSTRA COMUNITA'”

“Abbiamo dinanzi a noi un anno importante, fondamentale perchè sarà il primo interamente sotto la guida del nuovo Sindaco di Baronissi Anna Petta e della sua maggioranza. Sono certa che tutti insieme, come una grande squadra, sapremo dare risposte concrete ed importanti alla città”. Ester Sapere, Consigliere Comunale di Baronissi del Gruppo Anna Petta Sindaco, guarda con grande fiducia ai prossimi mesi di lavoro a Palazzo di Città.

“I primi mesi di amministrazione”, sottolinea Ester Sapere, “sono serviti, anche, a rodare i meccanismi di una maggioranza quasi completamente rinnovata rispetto agli ultimi 5 anni. E’ naturale che qualche piccolo ingranaggio non funzioni, ancora, alla perfezione, ma abbiamo dimostrato di essere tutti uniti dall’interesse del Comune di Baronissi. Resta, solo, il rammarico che un pezzo di opposizione non abbia ancora preso atto del dato elettorale dello scorso mese di giugno, che è stato chiarissimo, impegnandosi in fantasiose battaglie politiche anzichè proporre soluzioni concrete ed attuabili per la nostra comunità:”