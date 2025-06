ROCCAPIEMONTE. IL RICORDO DEL SINDACO PAGANO PER TRE GIOVANI VITE

Guido, Alfredino e Francesco, tre ragazzi sempre nel cuore di tante persone a Roccapiemonte e non solo. Ieri allo stadio Ravaschieri si è tenuto un momento sportivo e di ricordo dei tre giovani sfortunati prematuramente scomparsi, con l’organizzazione degli Ultras di Roccapiemonte. Erano presenti anche il Sindaco Carmine Pagano e il Vicesindaco Roberto Fabbricatore che hanno poi preso parte anche all’evento in memoria di Manuel, giovane di Castel San Giorgio, che ci ha lasciati troppo presto “Un abbraccio fortissimo alla famiglie che riescono ad andare avanti non senza difficoltà, alimentando la propria forza proprio grazie a queste iniziative e alla vicinanza di tanta gente, degli amici dei ragazzi” ha dichiarato il Sindaco.

