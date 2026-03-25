ROSARIO CAMAGGIO (AIP): “IL COMUNE DI SALERNO ADERISCA ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES”

Lo scorso martedì abbiamo sottoposto all’attenzione dell’Ill.mo Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Salerno, Sua Eccellenza Prefetto dott. Vincenzo Panico, la Richiesta di adesione del Comune di Salerno alla “Rottamazione quinquies” (Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026).

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Rosario Camaggio, Presidente dell’AIP, associazione sindacale di Commercialisti.

Riteniamo che l’attivazione di tale opportunità rappresenti una scelta di buon senso amministrativo e di equità nei confronti dei cittadini: per queste ragioni, confidando nella sensibilità istituzionale che caratterizza l’azione commissariale, chiediamo che il Comune di Salerno valuti con urgenza l’adesione alla Rottamazione quinquies, consentendo così ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione e all’Ente di migliorare l’efficacia della riscossione.

Tale iniziativa si inserisce a pieno nell’ambito dell’attività di promozione della cultura della legalità fiscale e di supporto al corretto rapporto tra contribuenti e pubblica amministrazione della nostra Associazione.

L’Associazione A.I.P. – Associazione Impegno e Passione-Associazione Sindacale di Commercialisti – maggiormente rappresentativa nel territorio della Circoscrizione del Tribunale di Salerno con circa 200 associati – ha come obiettivi principali il riconoscimento del ruolo svolto dai Dottori Commercialisti per lo sviluppo socio-economico del territorio nel quale operano e la tutela dell’immagine e del decoro dei Dottori Commercialisti in tutte le sedi; per perseguirli, organizza e promuove interventi di stampo sindacale presso tutti gli Enti e le Istituzioni, sviluppando lo studio delle problematiche professionali di maggiore attualità e difendendo con azioni sindacali gli interessi professionali degli iscritti.