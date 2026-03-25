LA REGIONE CAMPANIA DI ROBERTO FICO DICE STOP AL FUNZIONAMENTO DELLE FONDERIE PISANO

“Il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano segna un passaggio decisivo per Salerno e per tutta la Valle dell’Irno. Si interviene finalmente con decisione su una vicenda che per troppo tempo ha pesato sulla salute dei cittadini e sull’equilibrio ambientale del territorio. Ringrazio il presidente Roberto Fico e l’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro per aver assunto una posizione responsabile, chiara e netta”. Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania.

“Da anni, come Movimento 5 Stelle, portiamo avanti con determinazione, dentro e fuori le istituzioni, una battaglia a tutela delle comunità locali, sostenendo le istanze dei cittadini e dei comitati. Oggi – continua Flocco – raccogliamo i frutti di questo impegno”.

“Il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto un danno alla vita privata e familiare dei residenti, ha rafforzato l’obbligo delle istituzioni di intervenire in maniera concreta, rendendo non più rinviabile una decisione definitiva”.

“Si apre adesso una fase di grande attenzione sul piano occupazionale. Il nostro impegno sarà quello di affiancare i lavoratori in un percorso di tutela – conclude Flocco – senza arretrare di un passo sulla difesa della salute e dell’ambiente”.