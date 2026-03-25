COMUNE DI SARNO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA AGEVOLAZIONE PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI

Nel Consiglio comunale di ieri sera, il Comune di Sarno ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali non riscossi, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione fiscale a condizioni più favorevoli. Il provvedimento introduce una misura straordinaria rivolta ai contribuenti con pendenze relative a tributi comunali oggetto di ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi.

“Un atto concreto, approvato con 20 voti favorevoli, che dimostra come sia possibile costruire una convergenza ampia e responsabile su una misura importante per i cittadini. Votato dall’intera maggioranza, sempre presente e coesa, e anche dai consiglieri di opposizione Enrico Sirica, Ciro Palumbo, Antonio Esposito e Caterina Buonaiuto che ringrazio per aver espresso responsabilmente il loro voto favorevole. Resta invece evidente la distanza dai bisogni reali della nostra comunità di chi ha scelto di non assumere una posizione chiara e responsabile su un provvedimento che offre aiuto e risposte concrete a cittadini, famiglie e imprese del territorio”. ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

Nel corso del Consiglio comunale, il Sindaco Squillante ha infatti più volte sottolineato che l’adesione dell’Amministrazione alla definizione agevolata rappresenta una scelta orientata a sostenere concretamente le famiglie e le attività produttive, con particolare attenzione ai piccoli esercenti e agli imprenditori.

La definizione agevolata consentirà di regolarizzare la propria posizione con una riduzione significativa di sanzioni e interessi: l’abbattimento sarà totale in caso di pagamento in un’unica soluzione e progressivo in caso di rateizzazione. La misura riguarderà diversi tributi locali, tra cui ICI, IMU, TARI, TARSU, TASI, COSAP, ICP, DPA e CUP, relativi a posizioni maturate entro il 31 dicembre 2025. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure attraverso un piano di rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili. L’adesione avverrà secondo modalità che saranno definite dall’ente e consentirà, per i debiti interessati, anche la sospensione delle procedure di riscossione.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire ai cittadini uno strumento concreto per mettersi in regola, dall’altro favorire il recupero delle entrate comunali e ridurre il contenzioso.

Il Sindaco, infine, ha richiamato il valore della scelta compiuta: “Non si tratta soltanto di una misura amministrativa e finanziaria, ma di una scelta di equità e responsabilità sociale, a sostegno di chi ha vissuto difficoltà reali e intende regolarizzare la propria posizione. Continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità, sempre dalla stessa parte: quella dei cittadini”.