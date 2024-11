ROSARIO DANISI (ACCADEMIA MARITTIMA MERIDIONALE): “SETTORE IN CRESCITA, MANCA PERSONALE”

Il neo Presidente dell’Accademia Marittima Meridionale Rosario Danisi, questa mattina, ospite di un convegno organizzato dal Comune di Maiori, sul tema del capitale umano da formare nel settore del turismo, ha lanciato un messaggio che interessa il settore del trasporto marittimo e turistico.

“Si tratta di un settore in continua crescita”, ha ribadito il Presidente Danisi, “con un fatturato che, di anno in anno, aumenta di pari passo all’incremento delle presenze turistiche nel nostro paese. Registriamo, pero’, anche in Campania, la mancanza di personale qualificato, probabilmente anche per un difetto di comunicazione rispetto alle opportunità di lavoro e di crescita professionale che riguardano il mondo della navigazione. E’ questa una delle mission dell’Accademia Marittima Meridionale che si propone come polo di formazione per i giovani della nostra terra che, proprio nel settore turistico, intendono crescere e lavorare.”