IMMA VIETRI (FDI): “DAL GOVERNO 3,4 MILIONI PER BENESSERE PSICOLOGICO NEGLI ATENEI DELLA CAMPANIA”

Il Governo Meloni, attraverso il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha destinato alle Università della Campania 3.437.286 di euro per promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza. Ringrazio il Ministro Anna Maria Bernini per questo ulteriore segnale di attenzione verso la nostra regione e soprattutto di vicinanza e supporto agli studenti”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera. Gli atenei beneficiari sono l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, l’Università degli studi di Salerno, l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli studi del Sannio e la Scuola Superiore Meridionale (SSM). “Complessivamente, le risorse destinate dal MUR attraverso il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) ammontano a 35 milioni di euro. Alle quali si aggiungono 20 milioni, dell’Avviso Pro-Ben 2024, per finanziare progetti di ricerca per fornire risposte efficaci alle condizioni di fragilità emotiva e disagio psicologico, strettamente legate all’aspetto cognitivo. Tra gli obiettivi del Governo Meloni c’è sicuramente quello di prevenire e affrontare tempestivamente situazioni di disagio che, in molti casi, riguardano studenti anche di giovanissima età. A questo si sta lavorando con il massimo impegno affinché nessuno venga lasciato solo e indietro” conclude Vietri.

