ROSARIO DANISI: “ALTA VELOCITA’, CON DE LUCA IN PROVINCIA SI CHIUDE LA FASE DI ASCOLTO”

“L’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova linea di Alta Velocità ferroviaria, destinata a collegare Salerno con Reggio Calabria, rappresenta una necessità per tutto il sistema delle infrastrutture della Provincia di Salerno, della Campania e dell’intero Sud Italia. E’ per questo che la presenza, venerdi’ 6 Maggio, a Palazzo Sant’Agostino, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme ai vertici di RFI, rappresenta una garanzia per tutti i cittadini in vista di un’altra importante sfida”. E’ quanto dichiara il Consigliere Provinciale di Campania Libera Rosario Danisi, alla vigilia della presentazione conclusiva della relazione sulla campagna di ascolto, condotta nelle ultime settimane nei territori della Provincia di Salerno, interessati dal progetto.

Venerdì 6 maggio 2022 alle ore 16:00, sarà presentata a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, la relazione conclusiva del Dibattito Pubblico sulla tratta Battipaglia – Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno – Reggio Calabria. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), proponente della nuova infrastruttura, ha

indetto il dibattito pubblico a febbraio 2022 in osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.76 del 2018, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali e della società civile nel processo decisionale su un’opera che avrà un impatto economico, sociale e ambientale per la collettività. I sei incontri online e i sette incontri sul territorio hanno permesso al Coordinatore del dibattito pubblico, Roberto Zucchetti di PTSCLAS, di far emergere e portare all’attenzione di Rete Ferroviaria Italiana valutazioni e contributi di cittadini, associazioni e istituzioni riferiti ad un ambito progettuale che, seppur attualmente dedicato al primo lotto tra Battipaglia e Romagnano, è fondamentale per lo sviluppo degli itinerari verso Reggio Calabria e Potenza-Metaponto-Taranto