ROSARIO DANISI: “FINCANTIERI ENTRA NELLA GRANDE FAMIGLIA DI ACCADEMIA MARITTIMA MERIDIONALE”

La Società Fincantieri Spa, leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e off-shore nei comparti oil & gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post-vendita e nelle soluzioni di arredamento navale, entra a fare parte della grande famiglia di ITS ACCADEMY – Accademia Marittima Meridionale. Lo annuncia Rosario Danisi, Presidente dell’Ente che si occupa della formazione del personale da destinare alle attività marittime.

E’ per noi, continua Danisi, motivo di grande orgoglio poter avviare uno stretto rapporto di collaborazione con una delle Aziende piu’ importanti, a livello mondiale, per un settore, quello della nautica, che continua a crescere per numero di addetti e per volume di affari. Ringrazio i vertici di Fincantieri Spa che, mostrando una grande sensibilità verso il mondo della formazione professionale, hanno deciso di investire sull’Accademia Marittima Merdionale che, grazie a queste importanti e strategiche partnership, si propone a tutti gli attori del mondo economico del settore della nautica.